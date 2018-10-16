السيسي: مصر مرت بمحنة ضخمة في 2013 وكادت أن تضيع.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن روسيا وقفت بجانب مصر في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات القرن الماضي، كما وقفت أيضا إلى جانبها في فترة من أدق وأصعب الفترات التي مرت بها في تاريخها الحديث في 30 يونيو 2013.



وأضاف السيسي خلال لقائه برئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، أن مصر كانت في محنة ضخمة جدا وكادت أن تضيع إلى الأبد.



ومن جانبه أشاد دميتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي بخطوات إصلاح الاقتصاد المصري والمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكدًا حرص روسيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في جميع المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أجرى مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء الروسي، حيث أعرب الرئيس في مستهل المباحثات عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال الروسي، مشيدًا بعلاقات الصداقة المصرية الروسية الممتدة منذ ٧٥ عاما وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة في السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما ينعكس على حجم وطبيعة مشروعات التعاون العملاقة التي يضطلع البلدين بتنفيذها حاليًا، ومن بينها إقامة محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، والتي تعد المنطقة الصناعية الروسية الأولى خارج أراضي روسيا، وما تمثله من شراكة جديدة تتخطي مرحلة الاستثمار والتبادل التجاري لتصل إلى مراحل التصنيع المشترك.





وأوضح الرئيس أن الاستثمارات والصناعات الروسية لديها فرصة كبيرة حاليًا للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة في مصر والنفاذ منها إلى الأسواق الأفريقية، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩، واتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مؤكدًا الترحيب الشعبي في مصر بالتعاون مع روسيا وزيادة استثماراتها وأنشطتها التجارية.