المغرب تتعادل مع جرز القمر فى تصفيات الأمم الإفريقية

تعادل منتخب المغرب أمام جزر القمر 2/2 ، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء، بملعب سعيد محمد الشيخ، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا للأمم.



سجل هدفي جزر القمر الفاردو في الدقيقة الثامنة والوقت بدل الضائع، بينما سجل للمنتخب المغربي، خالد بوطيب ونورالدين أمرابط في الدقيقتين ( 52) و (60).



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المغرب رصيده في المجموعة الثانية إلى 7 نقاط، في المركز الثاني، بينما واصل منتخب جزر القمر تذيله الترتيب بنقطتين.



