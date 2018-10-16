محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية المركزي.. صور

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمستشفى الحسينية المركزي للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والطبية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى وللتعرف على احتياجات ومتطلبات المستشفى من كوادر طبية وأجهزة ومستلزمات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى وللنهوض بالمنظومة الصحية بالمستشفيات الحكومية.



وتفقد المحافظ أقسام المستشفى من عناية مركزة وقسم الأطفال المبتسرين ووحدة الغسيل الكلوي مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء أعمال الصيانة للأجهزة والمستلزمات الطبية وذلك طبقًا للاشتراطات الصحية وحفاظًا على أرواح المرضى ، وقام المحافظ بالاطلاع على سجل الحضور والانصراف للتأكد من تواجد الأطباء بمقر عملهم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتغيبين بدون تقديم إذن أو عذر قانوني .



واستعلم المحافظ من المواطنين والمرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة وأوجه القصور والضعف للعمل على تلافيها مؤكدًا أنه سيقوم بزيارة المستشفى مرة أخرى للتأكد من مراعاتها لكافة الملاحظات التي تم رصدها و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى .



وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة آداء المنظومة الصحية والتي تعد على رأس أولويات وإهتمامات الدولة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإهتمام بالصحة وتطوير الخدمات بالمستشفيات الحكومية.