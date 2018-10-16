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أخبار العالم

بسام راضي لـ روسيا اليوم: التعاون بين مصر وروسيا وصل إلى مستوى غير مسبوق

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:35 م
بسام راضي المتحدث
بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة
وكالات
قال السفير  بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في مقابلة مع قناة روسيا اليوم، إن العلاقات المصرية الروسية راسخة واستراتيجية وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو تتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاما على العلاقات.

جاء ذلك خلال لقاء المتحدث مع مراسلة روسيا اليوم "RT"، مؤكدا أن جميع الملفات الثنائية والإقليمية والسياسية ستكون على طاولة المباحثات بين السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وخاصة مكافحة الإرهاب وجلب الاستثمارات.

وأشار راضي إلى أنه تمت استعادة خط الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو، ويتم الآن التباحث حول استئناف خط الطيران لشرم الشيخ والغردقة.

وقال:" التعاون التجاري بين مصر وروسيا وصل إلى مستوى غير مسبوق وهذا يعكس قوة العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى محطة الضبعة النووية إحدى محطات التعاون بين البلدين، وهناك أيضا في محور قناة السويس منطقة شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية الروسية وستفتح المجال أمام شركات روسية كثيرة."

وأكد أن هناك توافقا كبيرا جدا بين مصر وروسيا في حل قضايا المنطقة، ونحن نؤكد في ذلك على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة أراضيها، حيث أنه خلال السنوات الماضية تم استهداف مفهوم الدولة الوطنية واستعادته.

ونوه المتحدث باسم الرئاسة إلى أن حفظ الأمن لا يكون من خلال الميليشيات المسلحة، وإنما من خلال الجيوش الوطنية والأجهزة النظامية، وهناك اتفاق بين موسكو والقاهرة بهذا الشأن، وأن مصر ضد تقسيم سوريا ودعم الميليشيات المسلحة، وهي تقف مع الحكومة المركزية والجيش الوطني وتقوية مؤسسات الدولة ومشاركة جميع الأطياف السورية في الحل السياسي.

وبخصوص قضية الصحفي السعودي خاشقجي، أكد المتحدث أن مصر تقف مع السعودية وتحذر من تسييس قضية خاشقجي بدل التحقيق الشفاف.

وأكد بسام راضي أن مصر تحارب الإرهاب عملياتيا مثل عملية سيناء، لكنها تحارب أيضا الفكر المتطرف من خلال مبادرات موازية مثل مبادرة الرئيس للثورة على المفاهيم المغلوطة وانحرافها عن صحيح الدين.


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