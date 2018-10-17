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فن

وصلة غناء بين السقا وأصالة ومحمد فؤاد.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:14 ص
صدى البلد
منار نور
نشر أحمد السقا مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يجمعه مع محمد فؤاد والفنانة أصالة والفنان أحمد فهمى خلال برنامج صولا.

وجاء فى مقطع الفيديو لأغنية تتر مسلسل خطوط حمراء معلق "ربك ساترها على الناس".

تدور أحداث المسلسل حول ضابط شرطة ( حسام) ( احمد السقا ) متمسك بالحق ويحارب من اجله حتى يقوم أحد أعدائه (دياب) منذر رياحنة تاجر سلاح بالانتقام منه بذبح زوجته وتلفيق قضية رشوة حتى يسجن ظلم 3 سنوات ويخرج من السجن ويتحول أسلوب حياته ويعمل مع أعدائه مقررا الانتقام من أجل زوجته .

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