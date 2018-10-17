وصلة غناء بين السقا وأصالة ومحمد فؤاد.. فيديو

نشر أحمد السقا مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يجمعه مع محمد فؤاد والفنانة أصالة والفنان أحمد فهمى خلال برنامج صولا.





وجاء فى مقطع الفيديو لأغنية تتر مسلسل خطوط حمراء معلق "ربك ساترها على الناس".



