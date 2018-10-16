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برلمان

برلماني: زيارة السيسي لروسيا ستجلب مزيدا من الاستثمارات للقاهرة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:01 م
زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي لروسيا
فريدة محمد
قال النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس الفيدرالية الروسى اليوم جاء شاملا وتاريخيا وعبر عن الرأى العام المصرى.

وأوضح طوبيا، فى بيان اليوم، أن الخطاب عبر عن كل الآراء والاتجاهات والانتماءات السياسية والحزبية والشعبية، ورسخ للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وموسكو، لافتا إلى ان الرئيس وضع العالم كله امام مسئولياته تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية وفى مقدمتها مواجهة ظاهرة الإرهاب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القضية "الإرهاب" أصبحت تمثل خطرا داهما على العالم، مشيدا برؤية مصر فى التصدى لهذه الظاهرة وحربها على الإرهاب نيابة عن العالم، مؤكدا على ان هذه الزيارة ستحقق جميع اهدافها السياسية والاقتصادية وزيادة التعاون التجارى وجذب الاستثمارات الروسية لمصر للمشاركة فى مختلف المشروعات الاستثمارية.

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