مواطن يستغيث بوزيرة الصحة: محتاج جلسات بـ100 ألف جنيه

استغاث عمر سامي أحد سكان الفيوم، في رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع "صدى البلد" الإخباري، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قائلا: "عمي مصاب بفيروس نادر جدا ينهش أعصابه وهو الآن في العناية المركزة في مجمع ناصر بشبرا ويحتاج 100 ألف جنيه جلسات حالة خطرة جدًا".
وأضاف: "الدكاترة قالوا محتاج 10 جلسات الجلسة هتتكلف 10 آلاف جنيه وحاليا هو في غيبوبة وفي العناية المركزة وقالوا ع الأقل 4 جلسات علشان يفوق".
واستغاث عمر بوزيرة الصحة لمساعدته على إجراء الجلسات والعلاج لعدم قدرته على تحمل تكلفته، وناشد من يرغب بمساعدتها فى التواصل معها على رقم 01020753894.
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 .