مواطن يستغيث بوزيرة الصحة: محتاج جلسات بـ100 ألف جنيه

استغاث عمر سامي أحد سكان الفيوم، في رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع "صدى البلد" الإخباري، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قائلا: "عمي مصاب بفيروس نادر جدا ينهش أعصابه وهو الآن في العناية المركزة في مجمع ناصر بشبرا ويحتاج 100 ألف جنيه جلسات حالة خطرة جدًا".





وأضاف: "الدكاترة قالوا محتاج 10 جلسات الجلسة هتتكلف 10 آلاف جنيه وحاليا هو في غيبوبة وفي العناية المركزة وقالوا ع الأقل 4 جلسات علشان يفوق".





واستغاث عمر بوزيرة الصحة لمساعدته على إجراء الجلسات والعلاج لعدم قدرته على تحمل تكلفته، وناشد من يرغب بمساعدتها فى التواصل معها على رقم 01020753894.



