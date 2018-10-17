معبد إدفو يستقبل 3070 سائحاً.. وغرفة السياحة: 70 % نسبة الإشغالات

استقبل معبد إدفو بأسوان، اليوم الأربعاء، نحو 3070 سائحًا من مختلف الجنسيات لزيارة المعالم الأثرية العريقة داخل المعبد.





وقام السائحون بزيارة أركان المعبد والمواقع الأثرية المختلفة بداخله ، كما قاموا بإلتقاط الصور التذكارية بجوار الآثار الخالدة وذلك فى سهولة ويسر من التيسيرات المقدمة لهم من العاملين بالمعبد سواء فى عملية الدخول أو الخروج .





وتوجه السائحون لمعبد إدفو قادمين من مدن أسوان والأقصر والغردقة ومرسى علم عبر الرحلات النيلية بواسطة الفنادق العائمة ، علاوة على الرحلات البرية التى تربط محافظتى أسوان والبحر الأحمر وأيضًا الأقصر .



