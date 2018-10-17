ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

معبد إدفو يستقبل 3070 سائحاً.. وغرفة السياحة: 70 % نسبة الإشغالات

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:11 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
استقبل معبد إدفو بأسوان، اليوم الأربعاء، نحو 3070 سائحًا من مختلف الجنسيات لزيارة المعالم الأثرية العريقة داخل المعبد.

وقام السائحون بزيارة أركان المعبد والمواقع الأثرية المختلفة بداخله ، كما قاموا بإلتقاط الصور التذكارية بجوار الآثار الخالدة وذلك فى سهولة ويسر من التيسيرات المقدمة لهم من العاملين بالمعبد سواء فى عملية الدخول أو الخروج .

وتوجه السائحون لمعبد إدفو قادمين من مدن أسوان والأقصر والغردقة ومرسى علم عبر الرحلات النيلية بواسطة الفنادق العائمة ، علاوة على الرحلات البرية التى تربط محافظتى أسوان والبحر الأحمر وأيضًا الأقصر .

فيما أكد خيرى محمد رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان بأن نسب الإشغال السياحى فى أسوان وصلت حاليًا لنحو 70 % بالتزامن مع بدء الموسم السياحى وهو مما يؤكد على أنه موسم سياحى مبشر بالخير .

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على منحة ١٠٠ مليون يوان صيني لتنفيذ مشروعات تنموية

وزير البترول السابق يكشف عن سر خطير.. فيديو

الزمالك يفتح باب التفاوض مع نجم المقاصة

بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

4 منتخبات تتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 .. تعرف عليها

الحكومة توافق على استيراد 100 ألف طن دواجن بدون جمارك

مدافع المنتخب يكشف عن موعد عودته للدوري المصري وعلاقته بـ محمد صلاح

إحالة رجل أعمال استولى على 18 ألف فدان من أراضي الدولة في البحيرة للمحاكمة

حكم مصري يدير نهائي أولمبياد الأرجنتين بين البرازيل وروسيا.. تعرف عليه

شاهد.. لحظة وصول إليسا إلى القاهرة لإحياء حفل المنصورة

حقيقة فبركة صورة مريضين يغسلان الكلي خلال زيارة مدبولي لمستشفى بورسعيد

وفاة المخرجة مها عرام بعد صراع مع السرطان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

أفيخاي أدرعي يتدخل.. القصة الكاملة لسحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب نظيرتها الإسرائيلية

فيديو

السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو
بوتين: تكثيف التعاون مع مصر لإعادة بناء سوريا.. فيديو
السيسى: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد طفرة فى التعاون الاقتصادي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟