السبت.. المركز القومي يفتتح نادي السينما المستقلة بالإسكندرية

استمرارا لفعاليات نادي السينما المستقلة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما.





يفتتح نادي السينما المستقلة بالإسكندرية بعرض الفيلم الروائى الطويل "مستكه وريحان" للمخرجة دينا عبد السلام، بمركز الحرية والإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية يوم السبت القادم الموافق ٢٠ أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساء، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة بحضور صناع الفيلم يديرها الناقد السينمائي "أحمد عسر".



