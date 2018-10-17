وكيل تعليم دمياط يجتمع بمنسقي الصفوف الأولى لمتابعة المنظومة الجديدة

اجتمع السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، الأربعاء، بمنسقي الصفوف الأولى ومسئولي التدريب بالإدارات التعليمية.



جاء ذلك بحضور المهندس عوض محمد عوض، رئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور خالد خلف، وكيل المديرية، ولبنى الكرداوي، مدير عام التعليم العام، وكمال نعناع، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وأمين الخياط، منسق الصفوف الأولى بدمياط، وخالد شبانة، مدير إدارة التدريب.



وأكد "سويلم" أن منسقي الصفوف الأولى هم المعنيون بتطوير التعليم وفق المنظومة الجديدة للتعليم المصري، والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشروع وطني يشارك فيه جميع طوائف المجتمع.



وشدد على تطبيق تعليمات الوزارة في هذا الشأن، مؤكدا أنه يمنع منعا باتا دخول الفصول الأولى غير المعلمين الحاصلين على التدريبات الخاصة بالنظام الجديد.



وأصدر تعليماته بالتعاون بين منسقي الصفوف الأولى ومسئولي التدريب بجميع الإدارات التعليمية لتدريب المعلمين غير المدربين تحت إشراف مدير عام التعليم العام، وبرئاسة وكيل المديرية حفاظا على مستقبل الطلاب.