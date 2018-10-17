بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على انفجار القرم الذي وقع صباح اليوم، الأربعاء، والذي خلف 13 قتيلا و50 مصابا حتى الآن، بقوله: "إن الكارثة وقعت اليوم قبل عدة ساعات نتيجة لانفجار كبير، خلف الكثير من الإصابات والقتلى من المواطنين".



وأعرب "بوتين"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي له، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، عن تعازيه القلبية لعائلات من قتل وتمنى الشفاء السريع للمصابين، مؤكدًا أن الجريمة كارثة حقيقية وحتى الآن قيد الدراسة.



وشدد الرئيس الروسي على أنه سيجري إطلاع المجتمع الروسي على نتائج التحقيق من قبل الجهات الخاصة الروسية، داعيًا جميع الحضور في المؤتمر للوقوف دقيقة حدادا.