السيسى: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد طفرة فى التعاون الاقتصادي.. فيديو

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن امتنانه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا: "أود أن أشكر صديقى العزيز فلاديمير بوتين لحسن ضيافته فى هذه الزيارة المهمة التى تؤكد وتعكس حسن العلاقة الوطيدة بين البلدين".



وأضاف السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم، الأربعاء: "يسرنى أن أؤكد بالغ سعادتى بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الروسية على مدار الأربع سنوات الأخيرة والإنجازات التى تحققت فى مختلف المجالات وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية"، مشيرًا إلى أن المشروع يعد عنوانًا لنقلة نوعية للتعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مشروع المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد الذى سينقل التعاون الاقتصادى بين البلدين لمرحلة أخرى جديدة ومتطورة.



وتابع: "أثق أنه سيؤدى إلى طفرة حقيقية فى حجم الاستثمارات الصناعية الروسية فى مصر"، مؤكدًا أنه تكللت الجهود المشتركة فى تعزيز التواصل بين البلدين لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى ستكتب فصلًا جديدًا وتفتح آفاقًا ممتدة فى الشراكة بين البلدين.

