ميناء دمياط أول ميناء حكومي يتكامل مع الجهات الحكومية

صرح اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط أنه في إطار جهود هيئة ميناء دمياط بتفعيل كامل الخدمات المقدمة عبر الشباك الواحد و تنفيذًا لخطة التحول الرقمي تم تنفيذ الربط الشبكي بين هيئة ميناء دمياط و وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ( جهة تنفيذ مشروع المحول الرقمي Government Switch ) ليكون أول ميناء حكومي ينفذ عملية الربط الشبكي.



وذلك لتحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة بمشروع الشباك الواحد بهيئة ميناء دمياط وذلك لتقديم الخدمات الحكومية للعملاء والتي تضم خلال المرحلة الأولي وزارة التموين والتجارة الخارجية ( مصلحة السجل التجاري ) وتقديم خدمة ( الحالة المحدثة لبيانات القيد بالسجل التجاري ) و وزارة التضامن الاجتماعي ( صندوق تأمين العاملين بالقطاع العام والخاص ) وتقديم خدمات ( بيانات المنشأة التأمينية - موقف السداد السنوي للمنشأة - عدد العمالة وأسماؤهم وأرقامهم التأمينية ) و وزارة المالية ( مصلحة الضرائب المصرية ) وتقديم خدمة ( بيانات الأرقام الضريبية للعملاء ) .



وجار حاليًا التنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن تفعيل المرحلة الثانية التي تضم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة المالية " مصلحة الضرائب المصرية – القيمة المضافة " - وزارة البيئة " جهاز شئون البيئة " - وزارة التجارة والصناعة " هيئة التنمية الصناعية " - وزارة الاستثمار والتعاون الدولي " الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة " .



هذا و قد أوضح رئيس هيئة ميناء دمياط أن هذه الخدمات المقدمة تعود بالنفع علي عملاء هيئة الميناء من حيث تقليل زمن إنهاء الإجراءات من خلال جهة حكومية واحدة بدلًا من تنفيذها من كل جهة على حدة ، و هو الأمر الذي ساهم في رفع ترتيب جمهورية مصر العربية في مؤشر التجارة عبر الحدود الصادر عن البنك الدولي .