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أخبار العالم

حادث تصادم مروع لسيارة هيلاري كلينتون فى جيرسى سيتى

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:04 م
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
حسام رضوان
تعرضت المرشحة الرئاسية السابقة وزوجة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، لحادث سير كاد أن يودي بحياتها.

وقالت قناة "إيه بي سي " الأمريكية، ان هيلاري كلينتون لم تصب بأذى عندما تعرضت سيارة "الخدمة السرية" التي كانت تقلها لحادث اصطدام مروع.

وأضافت أن المرشحة الديمقراطية السابقة لرئاسة الجمهورية عام 2016، كانت في طريقها إلى حملة لجمع التبرعات في جيرسي سيتي لصالح السيناتور الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي، بوب مينينديز، وأثناء دخول السيارة إلى المرأب، اتجهت بسرعة بالسيارة إلى اليسار لتصطدم بالعارضة الخرسانية.

وخرجت كلينتون من السيارة وذهبت إلى حملة جمع التبرعات، حيث كانت الضيف الأبرز.

وأكدت الخدمة السرية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات ، وتقوم إدارة شرطة مدينة جيرسي بالتحقيق.

وأوضحت الشرطة أن السائق أخبرهم أنها توجهت إلى المرأب وضربت العارضة الخرسانية التي لم يرها السائق بسبب ارتفاعها فى حين رفض جميع الركاب تقديم الرعاية الطبية لهم.


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