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سيارات

محمد عرابي يكشف كواليس مشاركته في نهائي Red Bull Car Park Drift

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
قال محمد عرابي، بطل المملكة العربية في سباق السيارات، إنه وصل في الدقائق الأخيرة قبل إجراء التجارب في سباق "Red Bull Car Park Drift" المقام في لبنان.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي تامر بشير، ببرنامج «دوس بنزين»، عبر قناة «صدى البلد» أنه واجه مشاكل كبيرة في السابق ونجح في التغلب عليها.

وتمنى محمد عرابي، بطل المملكة العربية في سباق السيارات أن يقدم أداء جيد في السباق الذي يشارك في نهائياته لأول مرة، ويشارك فيه بسيارة مؤجرة من لبنان تم إجراء بعد التعديلات عليها حتى تتواكب مع السباق.

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