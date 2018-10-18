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منوعات

شاهد.. الشرطة الأمريكية تعين أول ضابط في الـ7 من عمره

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:44 ص
صدى البلد
نهى حمدي
حققت الشرطة الأمريكية حلم طفل صغير مصاب بسرطان في المخ في أن يكون ضابط شرطة مثل أبيه.

أتاحت إدارة الشرطة للطفل صاحب الـ 7 سنوات والذي يصارع مرض سرطان المخ اللعين، أن يؤدي اليمين كمسئول شرفي في إدارة شرطة تورانس يصارع الفتى صاحب الـ 7 سنوات سرطان المخ، بحسب ما نشرت مجلة "فوكس" الأمريكية.

ليحقق الطفل الذي يدعى "دريك ووكر" حلمه في اتباع خطى والده، وهو رقيب في إدارة شرطة تورانس، حيث أدى اليمين خلال اجتماع مجلس المدينة ليلة الثلاثاء، ورصدته الكاميرات وهو يجلس على الكرسي ويؤدي اليمين الدستوري ويلتف أهله من حوله في سعادة.

وقد تم تشخيص "ووكر" في أغسطس، بأن لديه ورمًا عدوانيًا وغير قابل للعمل على جذع دماغه؛ لتعد عائلته حملة أطلقت عليها" "GoFundMe، لجمع المال لعلاج "ووكر".

وصرح القائمون على الحملة "نأمل أن هذه الطريقة النقدية تخفف حتى القليل من العبء الذي قد يواجهونه خلال رحلتهم وذكريات المرح التي ستظل إلى الأبد" مضيفين أن هذه الأموال التي يتم جمعها مباشرة إلى العائلة لمساعدتها في دعمها بأي طريقة خلال هذا الوقت الصعب .

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