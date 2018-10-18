وفاء مؤمن عضو الأمم المتحدة مستشارا للاستثمار للمؤسسة المصرية الدولية





أصدر الدكتور أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار، قرارا بتعيين الدكتورة وفاء مؤمن مستشارا للمؤسسة فى قطاع الاستثمار.



وقال بيان للمركز الإعلامى للمؤسسة المصرية الدولية للاستثمار إن اختيار مجلس إدارة المؤسسة للدكتورة وفاء مؤمن يأتى انطلاقا من خبراتها التراكمية الكبيرة فى مجال الاستثمار، فضلا عن كونها تولت العديد من المناصب القيادية فى المجالات الاقتصادية، حيث عملت ملحقا تجاريا وعضوا رسميا فى منظمة الأمم المتحدة، كما لها باع كبير فى وضع الخطط الاستثمارية والطموحة لجذب الاستثمارات، والترويج الفعال للفرص الاستثمارية المتاحة.



من جانبها أثنت الدكتورة سمر أباظة، رئيس المؤسسة، بخطوة انضمام الدكتورة وفاء مؤمن للهيئة الاستشارية للمؤسسة، مؤكدة أن خطة عمل المؤسسة تقوم على الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى كل القطاعات الاقتصادية، لإحداث طفرة ونقلة متميزة لخطط الاستثمار واستراتيجيته وفروعه وأنواعه، والتى تقوم المؤسسة بتنفيذها للمساهمة والمشاركة المجتمعية مع القطاع العام، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وجهود الحكومة بضرورة ضخ الاستثمارات فى كل عروق الاقتصاد المصرى لتحقيق المنشود فى جعل الاستثمار القاطرة التى تدفع بالاقتصاد المصرى إلى مكانته التى يستحقها بين اقتصادات الدول الكبرى.