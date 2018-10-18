معهد العالم العربي بفرنسا يعرض صورا ثلاثية الأبعاد لآثار إسلامية مدمرة

يعرض حاليا في معهد العالم العربى بالعاصمة الفرنسية باريس مجموعة من الصور ثلاثية الأبعاد التى التقطها الفنان المعمارى الفرنسي ايف – اوبلمان مؤسس ورئيس الموقع الفرنسى ايكونيم المتخصص في التكنولوجيا الرقمية لخدمة التراث المعرض للخطر والتي عرضها على الشاشات العملاقة داخل المعهد العربي.



وتشمل الصور آثار مدينة الموصل العراقية التى دمرتها داعش وكنوز كل من مدينة العراق وسوريا والمدينة الرومانية القديمة فى ليبيا، والمقابر الملكية للفراعنة في قلب صحراء السودان ومنارة دجام فى أفغانستان ومعبد بابهون فى كمبوديا ومنارة سامارا فى العراق.



كما عرض فى المعهد العربى فيلم فيديو عن المخطوطات القديمة التى تمكن من تهريبها من الموصل من قبل داعش والجهاديين الذين يستخدمون الدين الإسلامى كستار لأعمالهم المدمرة .

