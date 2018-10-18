اليوم.. انطلاق فعاليات نكست موف برعاية مدبولي

تنطلق فعاليات معرض "نكست موف" العقاري اليوم، الخميس، في قاعة المؤتمرات، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.



ويشارك في المعرض -بحسب بيان- عدد من كبريات الشركات العقارية الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرية، ويقوم نائب وزير الإسكان بافتتاحه ظهر اليوم.



ويعد معرض "نكست موف" أول معرض تنظمه "انفورما" للمعارض عقب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان فى أغسطس الماضى، لتكون الوزارة جزءًا أساسيًا من جميع معارض الشركة بمصر والشرق الأوسط لعرض فرص الاستثمار بقطاع العقارات خلال المعارض التي تحظى بحضور كبير من المسئولين الحكوميين والمطورين العقاريين والجمهور.