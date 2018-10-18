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شبرابيل تنتظر الليلة الكبيرة لمولد البدوي لبيع الحلوى للمريدين.. صور وفيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:02 م
صدى البلد
أحمد على
يعيش أكثر من 15 ألف مواطن فى قرية شبرابيل التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية يمتهنون العمل داخل قرابة 140 مصنعا صغيرا لصناعة حلوي مولد سيدي أحمد البدوي شيخ العرب وصناعة الحلويات الشرقيه والغربيه وحلوي الحمصية والسمسمية استعدادا لاستقبال موسم توافد أكثر من 3 ملايين زائر فى ساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية عروس الدلتا .

وانتقلت صدي البلد إلى قلعة صناعة وتجهيز حمص مولد "شيخ العرب " لرصد مراحل إنتاج حلوي السمسميه والحمصيه والحلاوه الشعر المميزة فى أحد المصانع الكبري على مساحة 400 متر .

قال الحاج رضا حسن لـ "صدي البلد ":" صناعة حلوي مولد شيخ العرب ومولد السيد البدوي يعتبران موسم سنوي لنا كأصحاب مصانع وفعلا قريتنا شبرابيل متأصل فيها صناعه الحلوي بقالنا أكثر من 25 سنه والحمد مراحل التصنيع اللى بيشرف عليها عمال المصنع تبدأ بتصنيع عجينه مميزه باستخدام المياه وسكر الجلوكور والخميره فضلا عن اضافه كميات من الحمص والسمسم المميزه لحين التأكد من تخمرها ومرور أكثر من 10 ساعات على تجهيزها بشكل طبيعي "

وأضاف أن مصنع يضم أكثر من 70 عاملا وعامله يواصلون العمل طوال أكثر من 12 ساعه يوميا استعدادا لبيع أكبر قدر من كميات الحلوي فى الليله الكبيره للمولد السيد البدوي.

وأوضح "حسن " أن العمال يشرفون على تجهيز خطوات العجينه من خلال استخدام للفرد بشكل مجسم استعدادا لتقطيعها بواسطه معده كبري من خلال تشغيلها بمعدل 6 ساعات متواصلة كي تكون جاهزه لادخالها الفرن الحراري وخروجها فى صورتها النهائيه لبيعها للتجار الجمله والزبائن بشوارع وميادين طنطا خلال فتره احتفالات المولد.

من ناحية أخري يحرص كبار تجار الحلوي على استقطاب مئات الأطنان من الحلويات عاليه الجوده استعدادا لبيعها لزوار ومريدي ومتصوفي الساحه الأحمدية خلال مولد السيد البدوي برفقة أطفالهم وعائلاتهم وذويهم.

وقال الحاج محمود جلال صاحب أحد محلات الحلوى : "أسعار حلويات مولد شيخ العرب مميزه فسعر كيلو الحمص يبدأ ما بين "15 – 25 " جنيها للكيلو بينما يصل كيلو الحلاوه الشعر الى "12-19 " جنيها " وكيلو الحلوي المشكل ما بين "20 -35" جنيها .

وأعرب "جلال" عن سعادته لزيادة أعداد الوافدين خلال فترة الاحتفالات بالمولد فى الفتره ما بين "12 – 19 "أكتوبر الجاري بقوله: "الحمد لله هنوصل لأكثر من 3 مليون زائر فى ليله الخميس التى تعد الليله الكبيره والتى يتخللها زحام على شراء الحلوي والاستماع الى أغاني وتواشيح الشيخ ياسين التهامي ومشايخ الطرق الصوفية داخل ساحة المسجد الأحمدي " .

وأضاف أن عددا من مشايخ الطرق الصوفية يقبلون على شراء عشرات الأطنان من الحلوى لتوزيعها فى شكل صدقات ونذور لكافة الأسر والعائلات الأكثر احتياجا من الفقراء الوافدين للمشاركة فى احتفالات مولد السيد البدوي .
شبرابيل تنتظر الليلة الكبيرة لمولد البدوي لبيع الحلوى للمريدين.. صور وفيديو
شبرابيل تنتظر الليلة الكبيرة لمولد البدوي لبيع الحلوى للمريدين.. صور وفيديو
شبرابيل تنتظر الليلة الكبيرة لمولد البدوي لبيع الحلوى للمريدين.. صور وفيديو
شبرابيل تنتظر الليلة الكبيرة لمولد البدوي لبيع الحلوى للمريدين.. صور وفيديو
شبرابيل تنتظر الليلة الكبيرة لمولد البدوي لبيع الحلوى للمريدين.. صور وفيديو

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