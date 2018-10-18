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رياضة

النصر السعودي يجهز غالب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:28 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
دفع الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، بإبراهيم غالب لاعب الوسط في المناورة التي أجراها في نهاية الحصة التدريبية لتجهيزه لمباراة الباطن غدًا الجمعة، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد ظهوره بشكل جيد، وذلك للاستعانة به في حال عدم جاهزية عبد العزيز الجبرين التي ستتضح مساء اليوم.

وانتظم الدولي الأسترالي براد جونز حارس مرمى الفريق، في التدريبات الجماعية بعد وصوله إلى الرياض الثلاثاء.

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