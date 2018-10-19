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ديني

حكم الجهر فى الصلاة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:20 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفرق بين الجهر والسر في الصلاة، أن المصلي في الصلاة الجهرية يسمع من حوله القراءة، بخلاف السرية، فإنه لا يسمع إلا نفسه، بل يكفي عند بعض أهل العلم: تحريك اللسان مع إخراج الحروف، دون اشتراط أن يسمع الشخص نفسه القراءة.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « ما حكم الجهر فى الصلاة؟»، أن القراءة فى الصلاة الحد الأدنى فيها أن يسمع الإنسان نفسه، إما أن يحرك شفتيه دون أن يسمع نفسه وإما أن يحرك شفتيه مع إسماع نفسه وهذا رأى الشافعية، وقيل تحريك الشفتين فقط ولو بلا صوت وهذا رأى المالكية.

وتابع أن من كان يصلى ويقرأ فى سره دون تحريك الشفتين فهذه لا تسمى قراءة شرعا فالحد الأدنى من القراءة أن تحرك شفتيك.
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