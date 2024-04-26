عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل وشاب فى حادث تصادم دراجتين بقرية كفر الرجالات بطوخ

جثة
جثة

لقى شاب وطفل مصرعهما، إثر حادث تصادم بين دراجتين ناريتين في قرية كفر الرجالات التابعة لمدينة ومركز طوخ في محافظة القليوبية، وجرى نقلهم إلي مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات دائرة مركز شرطة طوخ، ومصرع قائدي الدراجات النارية.


وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شاب 37عاما وطفل عمره 15 عاما يدعي "جمال س" فيما يخضع اخر للعلاج بمستشفي بنها الجامعي، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات.
 

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفي بنها العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتصريح بالدفن عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي.

القليوبية طوخ النيابة العامة مشرحة المستشفى مركز طوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

صابرين : طلاقي لا يهم أحدا غيري وممكن أتزوج مرة أخرى

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

أمطار على القاهرة.. المحافظة تتخذ إجراءات احترازية

موضوعات متعلقة

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية الجبل الأصفر بالخانكة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يشارك فعاليات برنامج Red and Green

وكيل صحة القليوبية يترأس اجتماع غرفة الأزمات لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة

حبس المتهم باستعراض القوة وإطلاق الرصاص وترويع المواطنين بالقليوبية

توريد 14277 طن قمح للصوامع والشون بالقليوبية

لخدمة 225 ألف نسمة.. إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر

بتكلفة 100 مليون جنيه .. بدء استلام محطة مياه شبلنجة ببنها

ترشيحاتنا

هل يجوز عقد الزواج يوم الجمعة؟ .. دار الإفتاء تجيب

مكمل ولا ماشي؟!"| حقيقة رحيل إمام عاشور مقابل 7 ملايين دولار..و"مونديال أمريكا" يحسم الأمر

استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية

بسبب استمرار احتجاز اثنين من موظفي الجمارك.. كينيا تهاجم الكونغو

القومي للمرأة: حلقات يوميات صفصف تقدم رسالة توعية هادفة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بشمال سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 71 .. إطلالات أثارت الجدل لـ فيفي عبده

سحرية| 7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات لاسلكية Sport X20

فستان هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ