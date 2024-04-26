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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منهم 100 شمال القطاع.. كوجات: 344 شاحنة إغاثة دخلت غزة أمس

شاحنات الاغاثة الى
شاحنات الاغاثة الى غرة

أفادت هيئة كوجات COGAT، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية المسئولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، بأن تم تفتيش ما مجموعه 344 شاحنة إغاثة ونقلها إلى غزة عبر إسرائيل أمس.

وفي منشور على "اكس"، تويتر سابقا، قالت COGAT إن 100 شاح من هذه الشاحنات تم التنسيق للنقل إلى شمال غزة، حيث يحتمي ما يقدر بنحو 300000 مدني وسط الحرب المستمرة مع حماس؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال أكبر مسئول إنساني في الأمم المتحدة لغزة أمس إن إسرائيل اتخذت خطوات لتحسين إيصال المساعدات إلى الجيب، لكنه أضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من التدابير العاجلة لزيادة حجم المواد الغذائية والمواد الحرجة الأخرى اللازمة في الإقليم.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أكدت ، الاسبوع الماضي، أنه "لم يطرأ أي تغيير ملموس" على حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

وقالت الوكالة، في بيان، إن "181 شاحنة مساعدات تعبر إلى غزة يوميا" عبر المعابر البرية مع إسرائيل ومصر في أبريل الجاري.

وأشار البيان إلى أن هذه الشاحنات "لا تزال أقل بكثير من القدرة التشغيلية لكل من المعابر الحدودية والهدف المتمثل بـ 500 شاحنة يوميا".

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