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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص في تصادم سيارة بدراجة بخارية ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقى شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بطريق بني سويف القاهرة الزراعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق بنى سويف القاهرة، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة قيادة سائق السيارة، واصطدامه بالدراجة البخارية، مما أدى لمصرع قائدها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتبين أن الجثة لشخص يدعى ناصر رمضان 45 سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية اللازمة تحرر محضر بالواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية ثلاجة المستشفى بني سويف للأسر الأولى بالرعاية مشروع تمكين مراكز بني سويف محافظ بني سويف

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