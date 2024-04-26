مصرع شخص في تصادم سيارة بدراجة بخارية ببني سويف

لقى شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بطريق بني سويف القاهرة الزراعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق بنى سويف القاهرة، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة قيادة سائق السيارة، واصطدامه بالدراجة البخارية، مما أدى لمصرع قائدها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتبين أن الجثة لشخص يدعى ناصر رمضان 45 سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.