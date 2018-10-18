عابد: لا يمكننا التحكم في سعر الدولار إلا بزيادة التصدير.. فيديو

أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية التصدير حيث يعمل على زيادة رصيدنا من العملة الصعبة.



وقال إن الندوة التي عقدت في ختام المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، هي من أهم الندوات، حيث ناقشت آليات دعم الإستثمار والإقتصاد، وآليات دعم المستثمر المحلي.



وتابع "عابد" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الخميس، أن مصر من أهم الدول التي يلجأ إليها المستثمرون، مؤكدًا أن القيادة السياسية الحالية تعمل على رفع نسبة الصادرات عن طريق زيادة الإنتاج.



وأضاف "عابد" أنه لا يمكننا أن نتحكم في سعر الدولار إلا إذا كان هناك تصدير.

