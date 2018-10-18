ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عابد: لا يمكننا التحكم في سعر الدولار إلا بزيادة التصدير.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:02 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
توك شو
أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية التصدير حيث يعمل على زيادة رصيدنا من العملة الصعبة.

وقال إن الندوة التي عقدت في ختام المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، هي من أهم الندوات، حيث ناقشت آليات دعم الإستثمار والإقتصاد، وآليات دعم المستثمر المحلي.

وتابع "عابد" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الخميس، أن مصر من أهم الدول التي يلجأ إليها المستثمرون، مؤكدًا أن القيادة السياسية الحالية تعمل على رفع نسبة الصادرات عن طريق زيادة الإنتاج.

وأضاف "عابد" أنه لا يمكننا أن نتحكم في سعر الدولار إلا إذا كان هناك تصدير.

ترشيحاتنا

أحدث أكاذيب تركيا.. مصرع قاتل خاشقجي في حادث سيارة

ضبط شخص جمع 21 طن مواد بترولية مدعمة في الخانكة.. فيديو

مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى بطولة أفريقيا لكرة اليد

الخطيب يشهد مران الأهلي استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف

الأهلي يكشف كواليس زيارة وفد الاتحاد الدولي للقلعة الحمراء

وزير التعليم العالي: تكليف رئاسي بإجراء امتحانات إلكترونية موحدة بالجامعات

أمير عزمي يرفض العودة لتدريب الزمالك

آبي أحمد يكشف عن تفاصيل محاولة فاشلة لاغتياله

بوتين يعلق على قضية اختفاء خاشقجي

نتائج مباريات مجموعة القاهرة في دوري القسم الثاني

تعرف على سبب التعديلات المرورية بالعباسية وصلاح سالم والاتوستراد

الداخلية: الإفراج عن 840 سجينا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

فيديو

مصطفى خليل: مصر منفذ مهم للسلع والمنتجات الروسية.. فيديو
ولي أمر يعاني من طلبات المدارس: عايزين فاصوليا وعدس.. فيديو
ضبط شخص جمع 21 طن مواد بترولية مدعمة في الخانكة.. فيديو
البهي: السيسي أكد على تواجد مصر القوي بكافة المحافل الدولية.. فيديو
أميرة جمال لصدى البلد: حسام حسن لازم يدرب المنتخب.. والتوأم هيتعملهم تمثال فى بورسعيد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟
loading...