أعمال تدل على حسن خاتمة الإنسان

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حسن الخاتمة هو أن يُوفق العبد قبل موته للابتعاد عما يغضب الرب سبحانه، والتوبة من الذنوب والمعاصي، والإقبال على الطاعات وأعمال الخير، ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال الحسنة، ومما يدل على هذا المعنى ما صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أراد الله بعبده خيرًا استعمله ) قالوا : كيف يستعمله ؟ قال : ( يوفقه لعمل صالح قبل موته ).



وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « ما هى الأعمال التى تجعل خاتمة الإنسان حسنة؟»، أن حسن النهايات من حسن البدايات فالخاتمة هى ثمرة ما يقدمه الإنسان فى حياته فلو كان الإنسان شغال وقته وهمته وقلبه بما يرضى الله فلن يخذله الله سبحانه وتعالى وستكون خاتمته حسنة.



وأشار إلى أن رأس الأشياء التى تأتى بحسن الخاتمة هى بر الوالدين وكثرة ذكر الله والإنشغال بالطاعات.