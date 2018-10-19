وزير التعليم العالي: امتحان إلكتروني موحد بكل الجامعات.. ترشيد سفر القيادات الجامعية.. آلية جديدة لتحصيل المصروفات.. تخصيص يوم رياضي وزيادة الأنشطة الطلابية ضرورة لبناء الشخصية

تكليف رئاسي بامتحان إلكتروني موحد بكل الجامعات

تخصيص يوم لصيانة المرافق الجامعية بمشاركة الطلاب

عدم بدء برامج التعليم الإلكترونى بالجامعات قبل استيفاء الإجراءات

106 ملايين جنيه لتطوير العملية التعليمية



عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري، أمس الخميس برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د.محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.



في بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر لرئيس جامعة الإسكندرية وأسرة الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، مرحبًا بالقائمين بعمل رؤساء جامعات المنوفية والمنصورة والفيوم المشاركين في الاجتماع.



وشهد الوزير توقيع اتفاق بين وحدة إدارة تطوير المشروعات بالوزارة وبين 25 جامعة حكومية؛ بهدف تطوير الفاعلية التعليمية ودعم الاعتماد الدولي، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الاختبارات الإلكترونية ونظم التقويم، وذلك بقيمة إجمالية 106 ملايين جنيه، كما يتم حاليا دعم وتمويل المشروعات الابتكارية للطلاب بالجامعات.



وأشار الوزير، إلى الاجتماع برئيس الجمهورية بحضور رئيس الوزراء لعرض إستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وجهود الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية داخل الجامعات، موضحًا أن هناك تكليفًا رئاسيًّا بضرورة عمل امتحان إلكتروني موحد وتعميمه على كافة الجامعات بداية من العام القادم بالاتفاق مع الشركات المتخصصة.



وأكد أن التكليف الرئاسي جاء بعد نجاح تجربة الامتحان الموحد لطلاب كليات الطب بعدد من الجامعات، مؤكدًا أهمية استكمال الجامعات البنية التحتية بها؛ لتطبيق هذا النظام، مشيرًا إلى أهمية ذلك في تقليل دور العامل البشرى في أعمال الكنترول بالجامعات، مشددا على عدم البدء فى تنفيذ أية برامج للتعليم الإلكترونى المدمج بالجامعات قبل استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة.



كما وجه د.عبد الغفار، بضرورة توخي الحذر عند إنشاء فروع للجامعات المصرية بالخارج لضمان الحفاظ على صورتها بالخارج.

وأشار الوزير إلى ضرورة ترشيد سفر القيادات الجامعية للخارج، وأن يكون ذلك مرتبطًا بالضرورات القصوى، وذلك تنفيذًا لسياسة الحكومة بأهمية ترشيد الإنفاق.



وأشار وزير التعليم العالي، إلى تحديد يوم رياضي بكافة الجامعات يشارك فيه كل مكونات المجتمع الجامعي، كما يتم أيضًا تحديد يوم لصيانة المرافق الجامعية بمشاركة طلاب الجامعات، مؤكدا على ضرورة وجود آلية محددة ومنضبطة لتحصيل المصروفات الدراسية بالجامعات.



وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى الدور المجتمعي للجامعات، مؤكدًا أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجامعات والمستشفيات الجامعية في تنفيذ المبادرة القومية التي أطلقتها وزارة الصحة لجعل مصر خالية من فيروس سي؛ تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية سيكرم أفضل الجامعات استعدادًا للعام الدراسي الحالي، وذلك في ضوء المسابقة التي أطلقها الرئيس عقب المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة في يوليو الماضي، مؤكدًا أهمية هذا التنافس في إفادة الكيان الجامعي.



وأشاد عبد الغفار، بالإمكانيات الجيدة للجامعات المصرية التي قام رئيس الوزراء بزيارتها خلال الفترة الماضية، والتي شملت جامعات (أسيوط، سوهاج جنوب الوادي، بورسعيد، المنصورة)، معربا عن سعادته بالجامعات المصرية التي أدرجت في تصنيف Times Higher Education والتي بلغ عددها 19 جامعة ضمن أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم، وطالبها بالاستمرار في جهودها المميزة.



وأشار الوزير، خلال الاجتماع إلى النتائج الإيجابية لزيارته لليابان، حيث وقع 5 اتفاقيات للتعاون مع الجانب الياباني، موضحًا أن هذه الزيارة سوف تؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة.



وأكد الوزير أهمية الأنشطة الطلابية لضرورتها في تكوين الشخصية المتكاملة للطلاب، مشيدًا بمسابقة رالي السيارات الكهربائية التي نظمتها جامعة عين شمس بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، موضحًا أهمية هذه الأنشطة في إطلاق قدرات الطلاب وإظهار إبداعاتهم.

