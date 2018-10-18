الأعلى للإعلام يبدأ تلقى طلبات ترخيص المواقع الالكترونية

أعلن المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام عن تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية بدءًا من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوعين، تنفيذا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس الاعلي حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها لأول مرة في مصر.



يأتي ذلك في إطار ضبط المشهد الإعلامي وتقنين أوضاع المؤسسات الاعلامية.



ويستمر تلقي الطلبات لمدة أسبوعين حيث تعرض الطلبات علي لجنة التراخيص للمجلس وسوف تتعرض المواقع الغير مرخص لها للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون.