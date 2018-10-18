حكاية نائب رئيس مدينة كفر الشيخ مودّع الحياة بعد مباراة تنس طاولة..صور

لفظ الشحات السيد عبده، وشهرته محمد عبده، نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أنفاسه الأخيرة أثناء مشاركته في يوم رياضي بمعسكر الشباب والرياضة بمدينة مصيف بلطيم، حيث لعب مباراة تنس طاولة، وجلس على الكرسي ليستريح قليلًا ويشاهد فعاليات اليوم الرياضي إلا أن سقط مغشيًا على الأرض، في ذهول وصدمة لجميع زملائه.



وهرع الجميع، لينقلوه عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلطيم المركزي؛ ليتأكد خبر وفاته وأنه فارق الحياة، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وسط حالة من الصدمة الشديدة، خاصة أنه كان مشاركًا في فعاليات اليوم الرياضي التي أقيمت بين العاملين بالوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، ومديرية الشباب والرياضة.



وانتقل المهندس فادي شميس، رئيس الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، إلى المستشفى مع الفقيد، وقام بمتابعة إجراءات تصريح الدفن، ناعيًا نائب رئيس المدينة مشيرًا إلى أنه كان من المخلصين في أداء عملهم على أكمل وجه ومن المنضبطين في العمل، وخبر وفاته مفاجأة لنا جميعًا أحزنت الجميع.



يقول محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة والإعلام بمصيف بلطيم، لـ"صدى البلد"، إنه تقرّر تشييع جثمان الفقيد غدًا عقب صلاة الجمعة من مسجد أبو العزايم بمسقط رأسه بمدينة برج البرلس، مشيرًا إلى حزن جميع العاملين بمصيف بلطيم وكل من تعامل معه لدماثة أخلاقه وأدبه واحترامه للكبير والصغير فضلًا عن بشاشة وجهه التي لا تفارقه.



جدير بالذكر أن محمد عبده، كان منتدبًا من مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ للعمل نائبًا لرئيس مدينة مصيف بلطيم لشئون النظافة والتجميل، منذ 5 سنوات، حيث يبلغ من العمر نحو 57 عامًا، وكان من المتميزين في عملهم.

