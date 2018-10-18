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فضيحة.. تسجيل صوتي لـ رئيس مخابرات قطر يفتخر باحتلال تركيا لبلاده .. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:22 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي محمد موسى، تسجيلا صوتيا لرئيس المخابرات التركي غانم الكبيسي، يفتخر فيه بالاحتلال التركي لبلاده، ويتعالى على الشعب القطري وقبيلة آل مرة.

وعقب "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ال تي سي"، مساء الخميس، "حاجة تحزن لما نظام تكون هذه نظرته لشعبه... نظام خسيس وعميل ومتصهين ولا ملة ولا ضمير ولا نخوة ولا أي شئ ممكن تخليك تقول عنه أساسا أنه نظام عربي لأن كل أفعاله وتصرفاته حتي مع شعبه تصرفات ماسونية صهيونية".

ووصف "موسى" النظام القطري بـ النظام الهش، مضيفا: "لما رئيس مخابرات دولة يتسجل له يبقي يروح يشتغل أي شئ غير أنه يسمي نفسه رئيس مخابرات".
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