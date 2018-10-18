المصري يواصل تدريباته استعدادا لفيتاكلوب.. صور

وصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم على ملعب الهدف تدريباته استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بمضيفه فيتا كلوب الكونغولي والمقرر اقامتها في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في اياب الدور نصف النهائي من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وخلال المران الذي استمر لما يقرب من ساعتين ركز حسام حسن على النواحي الخططية بشكل كبير ، حيث لقن العميد للاعبيه العديد من الجمل الخططية وشهد المران تدخلات فنية عديدة من العميد لتصحيح أخطاء لاعبيه أولا بأول واختتم المران بتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح.

