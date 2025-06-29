كامل الوزير يقطع زيارته لتركيا ويعود لتفقد الطريق الإقليمي.. وأحمد موسى عن الحادث: مصر كلها حزينة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

تحرك برلماني عاجل بعد حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

قدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، مطالبًا بمناقشة ملابسات الحادث تحت قبة البرلمان، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين على الطرق.



ركّبوا الجهاز دا بكل عربية نقل حماية للأرواح .. طلب عاجل في حلقة أحمد موسى

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أنه يجب تأهيل سائقي النقل الثقيل في المراكز المخصصة مثل مركز 15 مايو، موضحا أن سائقي أتوبيسات السياحة تم تأهيلهم في هذا المركز.



إلغاء الرخصة مدى الحياة .. قريطم يطالب بأمر عاجل بعد حادث الإقليمي

علق اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة .

جيش الاحتلال يعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله

أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن مستشار المرشد علي شمخاني، أنه لا يجب السماح لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي بزيارة منشآتنا النووية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

بعد حادث المنوفية .. كامل الوزير يقطع زيارته لتركيا ويعود لتفقد الطريق الإقليمي

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة.



أحمد موسى عن حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية: مصر كلها حزينة

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة.

أونروا: نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة ورفع الحصار

أكدت وكالة الأونروا، أننا نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة ورفع الحصار لاستعادة تدفق منتظم للإمدادات المنقذة للحياة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.



طيران الاحتلال يشن غارة على عدة مناطق في خان يونس جنوبي غزة

أفاد إعلام فلسطيني، بأن طيران الاحتلال يشن غارة على عدة مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



لميس الحديدي عن حادث المنوفية: لازم نعرف نحاسب مين .. واختفاء الحكومة لغز

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة.