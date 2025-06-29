قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«نيوم السعودي» يوضح حقيقة عرض الـ12 مليون دولار لضم وسام أبو علي
كامل الوزير يقطع زيارته لتركيا ويعود لتفقد الطريق الإقليمي.. وأحمد موسى عن الحادث: مصر كلها حزينة| أخبار التوك شو
سعر عيار 21 اليوم 29-6-2025
دعاء تفريج الهموم وتيسير الأمور.. ردده وقت الضيق وكن على يقين
التعليم للجان امتحانات الثانوية العامة: دخلوا الطلاب 8:30 صباحا وفتشوهم قبل الامتحان
خطفت زوجها بـ 30 ألف جنيه وسرقت موبايله.. وجنايات القاهرة تعاقبها بالسجن المشدد 7 سنوات
بعد التراجع السريع.. هل يهبط الدولار إلى 45 جنيهًا بنهاية العام؟
سعر الذهب اليوم الأحد 29-6-2025
سعر الدولار اليوم الأحد 29-6-2025
التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للجان الثانوية العامة
شلاسكو البولندي يوجّه رسالة حاسمة للأهلي بشأن ضم «الحملاوي».. وهذه قيمة الشرط الجزائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كامل الوزير يقطع زيارته لتركيا ويعود لتفقد الطريق الإقليمي.. وأحمد موسى عن الحادث: مصر كلها حزينة| أخبار التوك شو

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

تحرك برلماني عاجل بعد حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
قدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، مطالبًا بمناقشة ملابسات الحادث تحت قبة البرلمان، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين على الطرق.


ركّبوا الجهاز دا بكل عربية نقل حماية للأرواح .. طلب عاجل في حلقة أحمد موسى
كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أنه يجب تأهيل سائقي النقل الثقيل في المراكز المخصصة مثل مركز 15 مايو، موضحا أن سائقي أتوبيسات السياحة تم تأهيلهم في هذا المركز.


إلغاء الرخصة مدى الحياة .. قريطم يطالب بأمر عاجل بعد حادث الإقليمي
علق اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة .

جيش الاحتلال يعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله
أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن مستشار المرشد علي شمخاني، أنه لا يجب السماح لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي بزيارة منشآتنا النووية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

بعد حادث المنوفية .. كامل الوزير يقطع زيارته لتركيا ويعود لتفقد الطريق الإقليمي
علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة.


أحمد موسى عن حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية: مصر كلها حزينة
علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة.

أونروا: نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة ورفع الحصار
أكدت وكالة الأونروا، أننا نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة ورفع الحصار لاستعادة تدفق منتظم للإمدادات المنقذة للحياة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.


طيران الاحتلال يشن غارة على عدة مناطق في خان يونس جنوبي غزة
أفاد إعلام فلسطيني، بأن طيران الاحتلال يشن غارة على عدة مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.


لميس الحديدي عن حادث المنوفية: لازم نعرف نحاسب مين .. واختفاء الحكومة لغز
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة.

موسى احمد موسى كامل الوزير الطريق الإقليمي المنوفية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

كامل الوزير

قرار عاجل من كامل الوزير بعد حادث الإقليمي المأساوي

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

اعترافات صادمة لسائق التريلا وقرار عاجل من الوزير.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة الـ18 في لحظة جنون؟

اعترافات خطيرة لسائق التريلا بحادث المنوفية.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة في لحظة جنون؟

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

كامل الوزير

في تصريحات خاصة لأحمد موسى .. قرارات عاجلة من كامل الوزير بعد حادث المنوفية|فيديو

هتاخد شقة من الحكومة فورًا.. مفاجأة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم| مقترح

هتاخد شقة من الحكومة فورًا.. مفاجأة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم| مقترح

حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة.. شاهد

ترشيحاتنا

الخوخ

فوائد لن تخطر ببالك .. زيت الخوخ مفيد للبشرة والصحة

السكتة الدماغية

اكتشفها بسرعة .. إليك علامات وأعراض السكتة الدماغية

الدبابيس

طريقة عمل صينية الدبابيس بالزيتون

بالصور

على البحر.. ملك قورة تستعرض جمالها

ملك قورة
ملك قورة
ملك قورة

بفستان صيفي.. رنا سماحة تستعرض رشاقتها بإطلالة عبر إنستجرام |شاهد

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

في عيد ميلادها الـ 54.. 10 صور تكشف جمال نوال الزغبي

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ليلة العمر على ضفاف الحضارة.. زفاف ابنة مفيدة شيحة بحضور نجمات الفن والإعلام |صور

مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها
مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها
مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد