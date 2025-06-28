طيران الاحتلال يشن غارة على عدة مناطق في خان يونس جنوبي غزة

أفاد إعلام فلسطيني، بأن طيران الاحتلال يشن غارة على عدة مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، دعت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل فوري.

وشددت على ضرورة العودة إلى نظام توزيع المساعدات الإنسانية المنسق عبر الأمم المتحدة، بوصفه الوسيلة الوحيدة لضمان وصول آمن وكريم للمساعدات إلى السكان المدنيين.

وفي بيان صدر اليوم، أعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ"الفظائع المتكررة" في مواقع توزيع الغذاء التي تدار ضمن الآلية المشتركة الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة أن تلك المشاهد "لا يمكن تجاهلها أو تبريرها".