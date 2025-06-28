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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أطباء بلا حدود تنتقد بشدة آلية توزيع الغذاء الأمريكية الإسرائيلية بغزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

دعت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل فوري.

وشددت على ضرورة العودة إلى نظام توزيع المساعدات الإنسانية المنسق عبر الأمم المتحدة، بوصفه الوسيلة الوحيدة لضمان وصول آمن وكريم للمساعدات إلى السكان المدنيين.

وفي بيان صدر اليوم، أعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ"الفظائع المتكررة" في مواقع توزيع الغذاء التي تدار ضمن الآلية المشتركة الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة أن تلك المشاهد "لا يمكن تجاهلها أو تبريرها".

وقالت "أطباء بلا حدود" إن الآلية الحالية تنتهك كرامة الفلسطينيين عمدا، وتفاقم من معاناتهم، مشيرة إلى أن عمليات توزيع المساعدات تتم في ظروف "مهينة وغير آمنة".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم "السبت" بأن حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 56,412 شهيدا، و133,054 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة وفا، أن من بين الحصيلة 6,089 شهيدا، و21,013 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت وفا إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 81 شهيدا، و422 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وقالت المصادر الطبية إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات.

أطباء بلا حدود الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الحصار المفروض على قطاع غزة توزيع المساعدات الإنسانية

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