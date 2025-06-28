أونروا: نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة ورفع الحصار

أكدت وكالة الأونروا، أننا نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة ورفع الحصار لاستعادة تدفق منتظم للإمدادات المنقذة للحياة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية .

وفي وقت سابق، توفى 66 طفلا فلسطينيا اليوم السبت بسبب سوء التغذية بسبب شح الغذاء في قطاع غزة،وعدم عمل كامل المستشفيات بطاقتها،وتعمل بالوقت الحالي 17 مستشفي من أصل 36 بالقطاع بسبب أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة،وتفعيل الحصار الإسرائيلي على غزة حسب وفا الفلسطينية.

ومنذ الشهر الماضي حذرت رئيسة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين من وقوع كارثة المجاعة في قطاع غزة لمليون ونصف إنسان لعدم وصول شحنات المساعدات الغذائية،وكذلك الطبية التي تلبى احتياجات الفلسطينيين.