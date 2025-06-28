إيناس حمدان: القطاع الصحي بغزة على حافة الانهيار والأونروا تواجه نقصًا حادًا في الإمدادات

أكدت إيناس حمدان، مدير إعلام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، أن القطاع الصحي في غزة يمر بأزمة طارئة تصل إلى حد الانهيار الكامل.

وأشارت حمدان، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن العديد من المستشفيات خرجت عن الخدمة، وأن مخزون الأونروا من الإمدادات الطبية، والذي يشمل الأدوية، المسكنات، اللقاحات، وغيرها من المستلزمات الطبية الضرورية، قد نفد بالكامل، مشيرة إلى أن التقارير تشير إلى أن 21% من هذه الإمدادات قد تنفد خلال أقل من شهرين إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأوضحت «حمدان» أن أكثر من 3 آلاف شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، والأدوية، والأدوات الطبية لا تزال تنتظر السماح بدخولها إلى قطاع غزة عبر المعابر الحدودية، مؤكدة أن استمرار الحصار ورفض إدخال هذه المساعدات يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويزيد من معاناة السكان الذين باتوا يعيشون في ظروف لا تطاق.

ولفتت «حمدان» بالتأكيد على أهمية السماح الفوري بوصول هذه الإمدادات، لتخفيف الأزمة الصحية التي تهدد حياة آلاف المدنيين في القطاع، خاصة في ظل استمرار الحصار المفروض الذي يحول دون وصول المساعدات الحيوية.