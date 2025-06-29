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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ختام موسم الأوركسترا السيمفونى 66 بـ الأوبرا

ختام موسم الأوركسترا السيمفونى
ختام موسم الأوركسترا السيمفونى
قسم الفن

اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام الموسم الفنى 66 لأوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف مديره الموسيقى والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدى الذى قاد الحفل وشارك فيه المغنيين السوبرانو ملك شافعى ، الألطو جالا الحديدى ، التينور عمرو مدحت  والباريتون رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب أدهم عزت وشهدت حشداً جماهيريا ضخما من محبى الفنون الجادة . 

على المسرح الكبير ظهر المستوى الفنى المميز لأعضاء اأاوركسترا فى عزف السيمفونية التاسعة للموسيقار العالمي لودفيج فان بيتهوفن المعروفة بـ الكورالية والتى تعد أحد أعظم الأعمال الكلاسيكية في تاريخ الموسيقى العالمية وقادها ببراعة المايسترو المخضرم أحمد الصعيدى بنجاح جمع بين الدقة والعاطفة الفنية ليمنح السيمفونية طاقة فنية متجددة أضفت على كل نغمة بصمة إبداعية خاصة ، كما تألق المغنيون في الأداء حيث امتزجت الأصوات البشرية مع الجمل الموسيقية فى تناغم عميق لتبرز الطابع الفنى للمؤلفة . 

جاء الحفل ختاماً مثالياً لموسم فنى حافل لأوركسترا القاهرة السيمفونى والذى شهد 31 حفلًا شملت روائع المؤلفات الكلاسيكية مع مواصلة سلاسل الموسيقى الغنائية وأعظم السيمفونيات وروائع القرن العشرين إلى جانب سلسلة اتجاهات عربية التي سلطت الضوء على أعمال المؤلفين العرب في القالب الكلاسيكي .

ختام موسم الأوركسترا السيمفونى
ختام موسم الأوركسترا السيمفونى
وزارة الثقافة الأوبرا دار الأوبرا المصرية علاء عبد السلام

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