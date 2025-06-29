خالص العزاء لأهالي السنابسة.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ضحايا الإقليمي

حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة نقيبها الدكتور أشرف زكي، علة نعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصا في حادث مأساوي، عبر الحساب الرسمي للنقابة بموقع فيسبوك: “يتقدم الدكتور أشرف زكي ( نقيب المهن التمثيلية )ومجلس النقابة نيابةً عن جموع فناني مصر، بخالص العزاء لأهالي قرية ( السنابسة ) بمركز ( منوف )محافظة ( المنوفية )في ضحايا حادث التصادم الذي حصد أرواح ( تسعة عشر ) زهرة من بنات مصر، للفقيدات الرحمة ولذويهم خالص العزاء والمواساة”.

وفاة 19 شخصا وإصابة 3

وكانت سادت حالة من الحزن بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، عقب وفاة 19 شخصا وإصابة 3 أشخاص من أبنائها في حادث تصادم بين تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي، بسبب اختلال عجلة التريلا من يد السائق وتحوله على الطريق الاخر المعاكس.

إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث

وكانت ‎ألقت قوات أمن المنوفية القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في نطاق مركز أشمون.

جاء ذلك عقب تسببه في وقوع حادث على الطريق الإقليمي راح ضحيته 19 متوفى منهم 18 بنتا من أبناء قرية كفر السنابسة.