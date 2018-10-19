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برنامج بر الأمان يساهم في علاج 40 مصابا بمشكلات الإبصار

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:24 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرضت الإعلامية جيسي العاصي تقريرا مصورا عن الحالات التي تعاني من مشكلات في الإبصار، التي تواصلت مع برنامج "بر الأمان" المذاع علي فضائية صدي البلد، وقد استطاع البرنامج علاج أكثر من 40 حالة مصابة بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية.

وناشدت جيسي العاصي المواطنين بضرورة مساعدة الآخرين والابتعاد عن النواحي السلبية التي يتجهة لها البعض.

وأبدى المرضى سعادتهم بعودة نظرهم والعلاج من مشاكل البصر.
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