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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منة تيسير : "العتاولة" نقلة كبيرة في مشواري الفني

صدى البلد

كشفت الفنانة منة تيسير، كواليس مشاركتها في مسلسل العتاولة، الذي عرض في رمضان الماضي 2024، وأشارت الفنانة إلى أن مشاركتها في العمل كان بالنسبة لها شهادة وفاة أو ميلاد.

وأضافت منة تيسير في تصريحات لصدي البلد،  كنت قلقانة من المشاركة في مسلسل العتاولة، وكان بالنسبة لي شيئ مخيف أن العمل كله في خط واحد وهو الشعبي والكوميدي، وأنا في وادي آخر وهو السيدة الكلاس

 

استطردت منة تيسير مسلسل العتاولة هو شهادة ميلاد جديدة لي ،  و انا سعيدة بالنجاح  بنجاح و العمل مع المخرج أحمد خالد موسي ممتع جدا ، وكان يرسل لي الآراء ويقولي لي انتي مكسرة الدنيا لكي يسعدني، وبعد قلقي كنت مطمئنة جدا، وأشكره على ثقته في وعلى هذا العمل العظيم، وكنت فخورة انى جزء من مسلسل العتاولة"  و سعيدة بالعمل مع كل طاقم العمل الجمال

 

يذكر أن مسلسل العتاولة"بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى،  وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى

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