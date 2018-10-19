ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

توني ماهر: تركت المنزل عشان التمثيل.. وكنت بعيش بـ2 جنيه في اليوم.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:29 ص
تونى ماهر
تونى ماهر
حمزة شعيب
قال الفنان توني ماهر، أحد نجوم برنامج "snl" بالعربي، إنه ترك منزله بسبب أن والده كان يرفض دخوله في مجال التمثيل، متابعا: "كنت بعيش بـ2 جنيه في اليوم عشان أقدر أكمل مشواري في التمثيل".

وروى "ماهر"، خلال حواره مع الإعلامية "منى الشاذلى" مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، قصة دخوله التمثيل، قائلا إنه كان يهوى التمثيل من صغره، ودائما يلقى الإشادات من أهله وأصدقائه، مشيرا إلى أنه كان يعمل في فندق قبل دخوله المجال.

وأضاف أنه قابل بالصدفة المخرج خالد جلال، وقال له إنه يريد التمثيل، متابعا: "قالي في دفعة جديدة هندخلها تعالى مركز الإبداع تابع، قعدت أروح المركز حوالي 90 يوما ورا بعض أسأل على مركز الإبداع ومافيش حاجة".

وأشار إلى أنه تفاجأ عندما دخل بالصدفة على الموقع الإلكتروني بأن الدفعة دخلت وتم قبولها، مضيفا: "رحت متجنن قابلت حد هناك قالي هو خلاص قبل الناس بس ممكن يغير واحد ولا اتنين فخليك على استعداد، اتصلوا بيا بعد كده قالولي تعالى انت معانا، وبدأت بعد كده أدخل المجال ومن ثم snl بالعربي".
loading...

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة قيد لاعبي شمال أفريقيا كمحليين في الدوري المصري

اتحاد الكرة يوجه صدمة مفزعة للجمهور المصري بشأن أجيري

كامل أبو علي: السياحة الروسية ستعود لقوتها وذروتها خلال عام

تمارين الضغط تنقذ رئيس وزراء إثيوبيا من الاغتيال على يد الجيش .. فيديو

عمرو دياب يحضن دينا الشربينى على المسرح خلال حفل وسط صيحات الجمهور

رويترز: الشرطة التركية تفتش غابة ومدينة قريبة للبحث عن جثمان خاشقجي

شهيد لقمة العيش..محمد عادل سائق ودع الحياة مذبوحا فى الإسماعيلية

بالصور.. أفضل تصاميم فساتين سواريه للمحجبات

ليفربول يزف بشرى سارة للجماهير بشأن محمد صلاح قبل مواجهة هدرسفيلد

تحليل الجبنة بمدينة الأزهر بعد شكوى من احتوائها على زيوت مهدرجة

جمهور صبايا: بنخاف من ريهام سعيد.. والإعلامية ترد: كلكم فوق راسي

كارثة.. معلم يجبر طلابه على غسل سيارته خلال اليوم الدراسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

فيديو

الزراعة: لن يتم تطبيق قانون نقل الدواجن قبل اتخاذ إجراءات مهمة.. فيديو
الزراعة توجه الفلاحين بضرورة تسجيل بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح
برنامج بر الأمان يساهم في علاج 40 مصابا بمشكلات الإبصار
توفيق عكاشة يكشف أسوأ قرار تم اتخاذه فى عهد مبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: طلعوني فاصل مش قادر قلبي تعبان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟