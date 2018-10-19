توني ماهر: تركت المنزل عشان التمثيل.. وكنت بعيش بـ2 جنيه في اليوم.. فيديو

قال الفنان توني ماهر، أحد نجوم برنامج "snl" بالعربي، إنه ترك منزله بسبب أن والده كان يرفض دخوله في مجال التمثيل، متابعا: "كنت بعيش بـ2 جنيه في اليوم عشان أقدر أكمل مشواري في التمثيل".



وروى "ماهر"، خلال حواره مع الإعلامية "منى الشاذلى" مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، قصة دخوله التمثيل، قائلا إنه كان يهوى التمثيل من صغره، ودائما يلقى الإشادات من أهله وأصدقائه، مشيرا إلى أنه كان يعمل في فندق قبل دخوله المجال.



وأضاف أنه قابل بالصدفة المخرج خالد جلال، وقال له إنه يريد التمثيل، متابعا: "قالي في دفعة جديدة هندخلها تعالى مركز الإبداع تابع، قعدت أروح المركز حوالي 90 يوما ورا بعض أسأل على مركز الإبداع ومافيش حاجة".



وأشار إلى أنه تفاجأ عندما دخل بالصدفة على الموقع الإلكتروني بأن الدفعة دخلت وتم قبولها، مضيفا: "رحت متجنن قابلت حد هناك قالي هو خلاص قبل الناس بس ممكن يغير واحد ولا اتنين فخليك على استعداد، اتصلوا بيا بعد كده قالولي تعالى انت معانا، وبدأت بعد كده أدخل المجال ومن ثم snl بالعربي".

