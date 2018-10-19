اتحاد الكرة يكشف حقيقة قيد لاعبي شمال أفريقيا كمحليين في الدوري المصري

قال الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن قرار قيد اللاعبين العرب في الدوري المصري على أنهم محليون، مفبرك وعار تمام من الصحة ولكنه أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف كردي خلال حواره مع الإعلامي زكريا ناصف في برنامج " الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أن عصام عبد الفتاح لم يقرر هذا نهائيا، ولكنه قال إن تونس قدمت طلبا بمعاملة لاعبي شمال أفريقيا كأنهم محليون.



وتابع: "لم يكن قرارا ولكن كان مجرد إبلاغ بطلب من الاتحاد التونسي لكرة القدم، ولم يقرر اتحاد المصري لكرة القد في هذا الأمر بعد.