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أخبار العالم

قريبا.. ماكرون يتباحث مع الملك سلمان بشأن اختفاء خاشقجي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:55 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيتباحث قريبا مع الملك سلمان، ملك السعودية، في إطار قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وذكرت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية أنه لم يتم تحديد موعد المقابلة بين ماكرون والملك سلمان حتى الآن.

وتأتي هذه المعلومات مغايرة لتلك الشائعات المتداولة حول تعليق فرنسا الزيارات مع السعودية.

وكان ماكرون قد طلب توضيحات مفصلة بشأن مصير الصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.
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