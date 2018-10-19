أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الجمعة، تقريرًا خاصًا بأسعار العملات الأجنبية والذهب، كالتالي:

عيار 24: 700 جنيه

عيار 21: 611 جنيهًا

عيار 18: 525 جنيهًا

الجنية الذهب: 4892



أما أسعار العملات ذكرها التقرير كالتالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.97، شراء 17.85

اليورو: بيع 20.71، شراء 20.53

الجنيه الإسترليني: بيع 23.58، شراء 23.34

دينار كويتي: بيع 59.01، شراء: 58.67

الريال السعودي: بيع 4.78، شراء 4.75



