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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم..فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:56 ص
صدى البلد
توك شو
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الجمعة، تقريرًا خاصًا بأسعار العملات الأجنبية والذهب، كالتالي:
عيار 24: 700 جنيه
عيار 21: 611 جنيهًا
عيار 18: 525 جنيهًا
الجنية الذهب: 4892

أما أسعار العملات ذكرها التقرير كالتالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.97، شراء 17.85
اليورو: بيع 20.71، شراء 20.53
الجنيه الإسترليني: بيع 23.58، شراء 23.34
دينار كويتي: بيع 59.01، شراء: 58.67
الريال السعودي: بيع 4.78، شراء 4.75

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