الجمهور يحتشد حول محمد رمضان فى شارع جامعة الدول.. فيديو

الموضوع بإختصار الساعة خمسة الفجر في شارع جامعة الدول #المهندسين الطريق شبه فاضي وقفت لراجل بموتوسيكل أتصور معاه وكانت دي (النتيجة ❤️) #ثقة_في_الله جمهوري دايمًا في ضهري😄🔝 pic.twitter.com/Ua2Hw9SNTD — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) October 19, 2018

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، يظهر فيه تجمهر المواطنين عليه في شارع جامعة الدول العربية.وقال «رمضان»: «الموضوع باختصار الساعة خمسة الفجر في شارع جامعة الدول المهندسين الطريق شبه فاضي وقفت لراجل بموتوسيكل أتصور معاه وكانت دي النتيجة.. ثقة في الله جمهوري دايمًا في ضهري».جدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان يعرض له حاليا فيلم الديزل، كما ينتظر رمضان عرض الجزء الثانى من فيلم الكنز للمخرج شريف عرفة.