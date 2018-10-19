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وزير الأوقاف: مؤتمر سانت كاترين للسلام تحول إلى العالمية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على فكرة مؤتمر سانت كاترين للسلام العالمى "هنا نصلى معًا".

وأضاف الوزير خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى أن "هنا نصلي معا" يتحول من المحلية للعالمية ، موضحا أن هناك أكثر من 15 سفيرا مع أسرهم يشاركون فى المؤتمر.

وأشار إلى أن المؤتمر يتم بالتعاون مع وزارات الهجرة الأوقاف والثقافة والسياحة والاستثمار والتعاون الدولى والبيئة والشباب والرياضة والآثار واللجنة الدينية بمجلس النواب، الذى يقام للعام الرابع على التوالى فى الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجارى بمدينة سانت كاترين، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.


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