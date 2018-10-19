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محافظات

ضخ 2980 طن مواد بترولية وطرح 61 ألف اسطوانة غاز بالغربية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:29 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
قال وكيل وزارة التموين بالغربية سامح هنداوي، إنه تم اليوم الجمعة ضخ 2980 طن مواد بترولية ، بالإضافة إلى طرح 61 ألف أسطوانة غاز بمراكز ومدن المحافظة في مجال الأسواق والمخابز.

وأكد وكيل وزارة التموين فى بيان على توافر جميع السلع التموينية لدى البقالين والمجمعات الاستهلاكية ، وجار صرف المقررات التموينية عن الشهر الجاري.

وشدد هنداوى على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على جميع منافذ بيع المواد الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وعلى مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع أسطوانات الغاز المنزلي لمنع التلاعب بالأسعار، محذرًا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
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