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هاري وميجان يمتنعان عن تناول هذه الأصناف في أستراليا.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:18 م
هاري وميجان في أستراليا
هاري وميجان في أستراليا
رشا عوني
في جولة رسمية ملكية الأولى من نوعها للأمير هاري وزوجته ميجان ميركل إلى أستراليا، امتنع الثنائي عن تناول بعض الأصناف المقدمة لهما خلال وجبة الغداء في ملبورن أمس الخميس.

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، أجرى هاري وميجان جولة داخل مطبخ مطعم Charcoal Lane في ملبورن لتذوق بعض المأكولات الأسترالية المحلية يوم الخميس.

وعرض الشيف بعض المأكولات عليهما، إلا أن الأمير هاري امتنع عن تذوق أوراق الفلفل الحار، بل اكتفى بشم رائحتها هو وميجان دون تذوقها.

أما ميجان فامتنعت عن تناول نوع من الأطعمة يشبه الكافيار، حيث أكد الشيف أن ميجان كانت حذرة في جولتها بالمطبخ نظرًا لكونها حاملا، وكانت تشم رائحة كل الأطعمة قبل تذوقها، لكن الثنائي تناولا أكلات مختلفة، منها عيش الغراب والكينوا ولحم الكنغر المشوي، ومخبوز الزعفران والباراموندي.
هاري وميجان يمتنعان عن تناول هذه الأصناف في أستراليا.. صور
هاري وميجان يمتنعان عن تناول هذه الأصناف في أستراليا.. صور
هاري وميجان يمتنعان عن تناول هذه الأصناف في أستراليا.. صور
هاري وميجان يمتنعان عن تناول هذه الأصناف في أستراليا.. صور
هاري وميجان يمتنعان عن تناول هذه الأصناف في أستراليا.. صور
هاري وميجان يمتنعان عن تناول هذه الأصناف في أستراليا.. صور
هاري وميجان يمتنعان عن تناول هذه الأصناف في أستراليا.. صور
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