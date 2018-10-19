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منوعات

شاهد.. زلة لسان تفضح صحفية أمريكية.. فبركت مقال جمال خاشقجي الأخير

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:56 م
صدى البلد
أحمد قطب
قال الإعلامي الإماراتي جمال الحربي إن محررة صحيفة "واشنطن بوست" كارين عطية فضحت نفسها بزلة لسان عن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، وذلك فى أحد اللقاءات التلفزيونية.

وأضاف "الحربي" عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن الصحفية اعترفت بأنها هي من فبركت المقال الأخير المنسوب لـ جمال خاشقجي.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، نشرت في وقت سابق، ما تدعي أنه آخر مقال كتبه الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل اختفائه في 2 أكتوبر الجاري بإسطنبول.

وقالت كارين عطية محررة قسم الآراء في «واشنطن بوست» في مداخلة تلفزيونية مع آندرسون كوبر على قناة «سي إن إن» الأمريكية، أن المقال وصلها من مترجم ومساعد خاشقجي في اليوم التالي لاختفائه، مضيفة أنها قررت تعليق نشر المقال على أمل أن يظهر خاشقجي، وتابعت بالقول إن عليها الآن تقبل أن ذلك لن يحدث، لكنها فاجأت المشاهدين على الهواء بزلة لسان كشفت أنها كتبت المقال قائلة "من المحزن أن يكون هذا آخر مقال أكتبه له".


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